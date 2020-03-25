В Италии, Испании и Франции, где смертность от коронавируса выше, чем в других европейских странах, мог распространиться иной, более опасный вариант вируса. Такое предположение в разговоре с URA.RU сделал вирусолог, академик РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн.
«Возможно, в Италии, во Франции, Испании отличающийся вариант вируса, он дает повышенную смертность. Рядом такие страны, как Швейцария, Германия, Австрия, там смертность низкая», — отметил вирусолог. В то же время он подчеркнул, что нельзя с уверенностью это утверждать, потому что исследований пока недостаточно. Альшейн выразил надежду, что в России вирус будет развиваться по немецкому сценарию и смертность будет невысокой.
По данным открытых источников, на 25 марта в Германии заразились коронавирусом около 33 тысяч человек, из них умерло 159, в Швейцарии (данные на 24 марта) заболело около 10 тысяч человек, умерло 133. В то же время во Франции заражено 22,3 тысячи, скончались 1100 человек, в Испании заболели 42 тысячи человек, умер 2991. В Италии по данным на 24 марта более 69 тысяч человек заражены коронавирусом, умерли 6820.
В России за последние сутки число зараженных коронавирусом выросло на 163, общее число инфицированных составило 658.
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