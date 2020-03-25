24 марта 2020
23 марта 2020

Ямальские бизнесмены получат уникальные налоговые льготы из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования по триатлону в WorldClass. Екатеринбург, бег, беговые дорожки, спортзал, фитнес
На поддержку властей может рассчитывать социально-ориентированный бизнесФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Руководители фракций и комитетов законодательного собрания ЯНАО договорились поддержать предложенные окружным правительством меры по оказанию помощи малому и среднему бизнесу, сообщает источник URA.RU, близкий к политическим кругам. Голосование за принятие пакета состоится на заседании 26 марта, которое пройдет в режиме видеоконференцсвязи.

«В том, что пакет будет поддержан, никто не сомневается, — сообщил собеседник агентства. — Сегодня профильные комитеты обсуждали повестку завтрашнего заседания, судя по всему, неожиданностей не произойдет». По словам источника, депутаты с пониманием отнеслись к тому, что бизнес несет потери из-за сложившейся ситуации и надо их хоть как-то компенсировать.

Среди предлагаемых властями мер — уменьшение ставки по упрощенной системе налогообложения в пять раз (с 5% до 1%), а также двукратное уменьшение единого налога на вмененный доход (с 15% до 7,5%). Поддержку получат предприниматели, осуществляющие доставку и реализацию продовольствия в труднодоступные районы, а также социально-ориентированный бизнес — частные детсады, спортивные центры, гостиницы и тому подобное.

В пакете предусмотрены отсрочки арендной платы, выплат по микрокредитам, беспроцентные годовые займы. При этом пакет может быть дополнен, а список сфер бизнеса — расширен.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности по коронавирусу был введен в регионе постановлением губернатора Дмитрия Артюхова. По данным оперативного штаба по мониторингу и предупреждению завоза коронавируса в ЯНАО, сейчас в больницах находится 22 человека, число ушедших на самоизоляцию достигло 554 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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