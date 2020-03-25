Глава Минобрнауки РФ назначил нового ректора в главном тюменском вузе

Иван Романчук проработал в ТюмГУ 14 лет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков определился с кандидатом, который возглавит Тюменский государственный университет (ТюмГУ). Как и сообщали инсайдеры URA.RU, им станет проректор вуза и директор института государства и права вуза Иван Романчук. Приказ, подписанный главой федерального министерства, имеется в распоряжении редакции.

«Назначить исполняющим обязанности ректора Ивана Сергеевича Романчука», — сообщается в документе. Первый ректорат под руководством нового и. о. ректора пройдет уже сегодня, 25 марта — в режиме он-лайн, передают инсайдеры агентства. Ивана Романчука называли одним из двух главных кандидатов на должность и. о. ректора, отмечая его близость к бывшему начальнику и министру Валерию Фалькову. Однако среди минусов называли получение образования в силовых структурах — Тюменском юридическом университете МВД РФ и Санкт-Петербургском университете МВД России.

Новый и. о. ректора ТюмГУ имеет степень кандидата юридических наук и научное звание доцента. В 2010—2011 годах получал грант Президента РФ для молодых ученых по теме: «Способы преодоления коррупционной деятельности властных структур». Является депутатом Тюменской городской думы и председателем совета молодых юристов тюменского областного отделения Ассоциации юристов России. В 2013—2015 годах вместе с будущим министром Валерием Фальковым проходил обучение в Сколково.

Окончательное утверждение кандидатуры на пост ректора состоится после решения наблюдательного совета университета. Связаться с пресс-службой ТюмГУ оперативно не удалось — сотрудники не берут телефон.

Ранее URA.RU сообщало, что на должность главы ТюмГУ рассматриваются два кандидата — проректоры вуза Андрей Толстиков и Иван Романчук.