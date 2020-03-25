Сбербанк: россияне начали тратить аномально много

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Продажа противовирусных препаратов и медицинских масок в аптеке. Челябинск, аптека, лекарства, фармацевт, маска медицинская, коронавирус
Активнее всего россияне покупают лекарства и продуктыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сбербанк зафиксировал аномальный рост трат населения. По мнению аналитиков банка, расходы за март продолжают расти из-за пандемии коронавируса. Меньше всего эксперты связывают это с падением рубля.

«В период с 14 по 20 марта 2020 года аналитики отметили еще более заметный всплеск трат населения. По сравнению с предыдущей неделей расходы увеличились на 5,5%. По сравнению с тем же периодом в 2019 году рост составил 8,8% год к году», — написано на сайте Сбербанка.

Наибольший прирост отмечается в категории «Лекарства и медицинские товары». По сравнению с предыдущей неделей спрос на них вырос на 35,4%. В сегменте «Продовольственные магазины» прибавка составила 8,3% — это по-прежнему самая большая статья расходов. За неделю россияне потратили на продукты дополнительно 20 миллиардов рублей. Расходы в категории «Бытовая техника и электроника» сократились на 5,4%.

По данным банка, с 7 по 13 марта дополнительные расходы населения достигли 80 миллиардов рублей. Таким образом, суммарно за две недели — с 7 по 20 марта россияне дополнительно потратили свыше 150 миллиардов рублей.

Всего в мире зарегистрировано более 424 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них вылечились более 109 тысяч, умерли почти 19 тысяч человек. В России количество зараженных достигло 658 человек.

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-
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