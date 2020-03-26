В Курганской области назвали самые высокооплачиваемые профессии

Среднемесячная зарплата в Зауралье превысила 30 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среднемесячная зарплата работников организаций Курганской области в январе превысила 30 тысяч рублей. Больше всего получают работники предприятий, связанных с добычей полезных ископаемых, а также страховой и финансовой деятельностью, отмечается в материалах Свердловскстата.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2020 года составила 30060,2 рубля, что выше уровня января 2019 года на 8% и ниже уровня декабря 2019 года на 22,4%», — говорится в докладе о социально-экономическом положении региона. Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась при этом на 5,3% (по сравнению с январем 2019 года).

Среднемесячная зарплата в зауральских организациях по добыче полезных ископаемых превысила 49 тысяч рублей, в компаниях, связанных со страховой и финансовой деятельностью — 38,7 тысячи, транспортировкой и хранением — 37,4 тысячи рублей. Значительно ниже зарплаты в сфере образования (24,3 тысячи рублей), сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства (19,2 тысячи рублей), гостиниц и общепита (19,8 тысячи рублей) и ряда других сфер.

По состоянию на 1 марта 2020 года официальная просроченная задолженность по зарплате в Курганской области составила 2,6 млн рублей. «Причиной образования задолженности… является недостаточность средств организаций», — отмечают в Свердловстате. При этом в декабре 2019 года просроченная задолженность была в 12 раз ниже — всего 219 тысяч рублей.