В Москве скончались два пациента с коронавирусом

Зараженным было 88 и 73 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве скончались два пациента, зараженные коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом», — передает РИА «Новости». Как уточняет издание, зараженным было 88 и 73 года. У них была диагностирована пневмония, а также имелись сопутствующие патологии.

По данным на 25 марта, число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 163 человека за последние сутки. В настоящий момент общее число выявленных инфицированных COVID-19 составляет 658 человек, случаи заражения зарегистрированы в 55 российских регионах. Также известно, что 29 заболевших излечились, 122 тысячи находятся под наблюдением.

В Москве, где зарегистрировано наибольшее количество зараженных COVID-19 по России (410 случаев), введены новые меры по борьбе с коронавирусом. В частности, закрываются кинотеатры, ночные клубы и досуговые центры, до 14 апреля отменяется бесплатный проезд для студентов и пенсионеров старше 65 лет. В стране также принят ряд мер по предотвращению распространения COVID-19. В частности, ограничено авиасообщение с другими странами, закрыт въезд для иностранных граждан, отменены массовые спортивные и культурные мероприятия, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, передает «Национальная служба новостей».