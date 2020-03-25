Из популярного ЖК в Екатеринбурге увезли семью с подозрением коронавирус. Проверяют весь подъезд

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Врачи проверяют жителей подъезда, откуда забрали семью с коронавирусомФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Врачи увезли семью с подозрением на коронавирус из дома на улице Библиотечной, 45 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил один из жильцов.

«Забрали семью с подозрением на коронавирус», — рассказал читатель. По его словам, сейчас по квартирам ходят врачи и берут анализы у жильцов. По его словам, теперь весь подъезд отправят на двухнедельный карантин.

Дом относится к жилищному комплексу «Университетский». Всего в него входит шесть жилых домов от 15 до 25 этажей.

Всего, по последним данным оперативного штаба, в Екатеринбурге 13 случаев заражения коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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