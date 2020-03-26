Россиян предупредили о росте ставок по ипотеке и сокращении объемов кредитования

Объемы выдачи ипотеки могут упасть на 20—25% Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ипотечное кредитование в 2020 году в России вновь пойдет на спад. Объемы выдачи ипотеки могут упасть на 20—25% в зависимости от того, насколько сильно скажется эффект COVID-19 в экономике. Об этом рассказали аналитики «Эксперт РА».

«Объем выдачи ипотеки по итогам 2020 года упадет на 20—25%, до 2,1—2,2 трлн рублей», — пишет « Коммерсант ». Негативные прогнозы предполагают рост ипотечных ставок до 10-12 процентов годовых. Как отмечает председатель правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова, на рынке недвижимости затишья нет, так как многие россияне, которые получили одобрение, выходят на сделки, понимая, что изменение ставок неизбежно. При этом, отмечает Ушкова, из-за резкого ослабления рубля и пандемии коронавируса спрос на ипотеку действительно может измениться. Это связано с тем, что доходы населения падают.

По мнению банкиров, предотвратить обвал рынка и смягчить падение спроса на ипотеку могут масштабные меры со стороны правительства. Они ожидают мер государственной поддержки по аналогии с программами субсидирования, которые были запущены в 2015 году. Тогда на субсидирование ставок при покупке жилья в новостройках тогда было выделено 20 млрд рублей.