Россиян предупредили о росте ставок по ипотеке и сокращении объемов кредитования

Ипотечное кредитование в 2020 году в России вновь пойдет на спад. Объемы выдачи ипотеки могут упасть на 20—25% в зависимости от того, насколько сильно скажется эффект COVID-19 в экономике. Об этом рассказали аналитики «Эксперт РА».
«Объем выдачи ипотеки по итогам 2020 года упадет на 20—25%, до 2,1—2,2 трлн рублей», — пишет «
По мнению банкиров, предотвратить обвал рынка и смягчить падение спроса на ипотеку могут масштабные меры со стороны правительства. Они ожидают мер государственной поддержки по аналогии с программами субсидирования, которые были запущены в 2015 году. Тогда на субсидирование ставок при покупке жилья в новостройках тогда было выделено 20 млрд рублей.