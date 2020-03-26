Льва Лещенко перевели в реанимацию

Лев Лещенко лечится от воспаления легких Фото: Илья Московец © URA.RU

Народный артист России Лев Лещенко переведен в реанимацию для проведения плановой процедуры. Об этом рассказал концертный директор артиста Олег Дмитриев.

«Он в реанимации, „питается“ кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили», — цитирует его ТАСС. По словам Дмитриева, реанимация является лучшим местом для проведения такой процедуры.

Ранее стало известно, что у Лещенко и его супруги двухстороннее воспаление легких. Они находятся в больнице, рассказал товарищ артиста юморист Владимир Винокур, пишет «Дни.ру». Певец также сдал тест на коронавирус, однако результаты теста еще не известны, напоминает агентство Nation News.