25 марта 2020

Льва Лещенко перевели в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
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День города в парке у Вечного огня. Магнитогорск, портрет, лещенко лев
Лев Лещенко лечится от воспаления легкихФото: Илья Московец © URA.RU

Народный артист России Лев Лещенко переведен в реанимацию для проведения плановой процедуры. Об этом рассказал концертный директор артиста Олег Дмитриев.

«Он в реанимации, „питается“ кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили», — цитирует его ТАСС. По словам Дмитриева, реанимация является лучшим местом для проведения такой процедуры.

Ранее стало известно, что у Лещенко и его супруги двухстороннее воспаление легких. Они находятся в больнице, рассказал товарищ артиста юморист Владимир Винокур, пишет «Дни.ру». Певец также сдал тест на коронавирус, однако результаты теста еще не известны, напоминает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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