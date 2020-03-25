Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко

Народный артист России Лев Лещенко лечится от двустороннего воспаления легких, чувствует себя нормально. Об этом заявил друг певца, юморист Владимир Винокур.
«Он сейчас лечится от двустороннего воспаления легких. Все нормально с ним. Не дождутся», — цитирует РИА Новости Винокура. Также он опроверг информацию, что навещал Лещенко в больнице.
На днях Льва Лещенко с его супругой доставили в инфекционную больницу Коммунарки. Коронавирус ни у певца, ни у его супруги пока не подтвержден, пишет Телеканал 360. Сообщалось, что супруги не выезжали за границу.
По последней информации, коронавирусом в России болеют 658 человек в 20 регионах. Всего в мире болеют более 425 тысяч человек. Главные эпицентры инфекции — Италия, Иран, США, Испания, Германия и Франция.
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