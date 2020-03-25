Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко

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День города в парке у Вечного огня. Магнитогорск, лещенко лев
Винокур рассказал, как чувствует себя госпитализированный ЛещенкоФото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Народный артист России Лев Лещенко лечится от двустороннего воспаления легких, чувствует себя нормально. Об этом заявил друг певца, юморист Владимир Винокур.

«Он сейчас лечится от двустороннего воспаления легких. Все нормально с ним. Не дождутся», — цитирует РИА Новости Винокура. Также он опроверг информацию, что навещал Лещенко в больнице.

На днях Льва Лещенко с его супругой доставили в инфекционную больницу Коммунарки. Коронавирус ни у певца, ни у его супруги пока не подтвержден, пишет Телеканал 360. Сообщалось, что супруги не выезжали за границу.

По последней информации, коронавирусом в России болеют 658 человек в 20 регионах. Всего в мире болеют более 425 тысяч человек. Главные эпицентры инфекции — Италия, Иран, США, Испания, Германия и Франция.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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