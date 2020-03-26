На Ямале не осталось работающих зимников

На Ямале по состоянию на 26 марта закрыты все зимние автодороги. Об URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта.
«Сегодня из-за неблагоприятных погодных условий закрыты все зимники», — сообщили в ведомстве. В качестве причин закрытия зимников специалисты пресс-службы указали усиление ветра, снег, метель и плохую видимость на трассе.
Там уточнили, что зимняя автодорога Салехард — Надым закрыта с 9:00 утра, трасса Коротчаево — Красноселькуп — с 8:00 утра, зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги — прекратил работать с 7:30 утра. Зимняя автодорога Аксарка — Яр-Сале так и не введена в эксплуатацию.
Ранее URA.RU сообщало, что даже закрытые зимники не пугают ямальцев. Некоторые из них продолжают пользоваться зимней автодорогой Аксарка — Яр-Сале, которая до сих пор не открыта официально. Именно на этой трассе в начале марта застряли около 10 грузовых автомобилей, а один из них перевернулся на бок.