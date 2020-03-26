25 марта 2020
24 марта 2020
23 марта 2020

На Ямале не осталось работающих зимников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Зимние автодороги закрыты из-за непогодыФото: Александр Елизаров © URA.RU

На Ямале по состоянию на 26 марта закрыты все зимние автодороги. Об URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта.

«Сегодня из-за неблагоприятных погодных условий закрыты все зимники», — сообщили в ведомстве. В качестве причин закрытия зимников специалисты пресс-службы указали усиление ветра, снег, метель и плохую видимость на трассе.

Там уточнили, что зимняя автодорога Салехард — Надым закрыта с 9:00 утра, трасса Коротчаево — Красноселькуп — с 8:00 утра, зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги — прекратил работать с 7:30 утра. Зимняя автодорога Аксарка — Яр-Сале так и не введена в эксплуатацию.

Ранее URA.RU сообщало, что даже закрытые зимники не пугают ямальцев. Некоторые из них продолжают пользоваться зимней автодорогой Аксарка — Яр-Сале, которая до сих пор не открыта официально. Именно на этой трассе в начале марта застряли около 10 грузовых автомобилей, а один из них перевернулся на бок.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...