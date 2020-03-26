25 марта 2020
24 марта 2020

Челябинский губернатор создает новую структуру для правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер подписал документ для организации госзакупокФото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о переименовании областного государственного казенного учреждения (ОГКУ) «Центр организации закупок в сфере здравоохранения». Полномочия центра переданы от минздрава министерству имущества и природных ресурсов региона. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале.

ОГКУ, учредителем которого станет минимущества, будет называться «Центр организации закупок Челябинской области». Эта структура займется госзакупками для всех ведомств правительства.

«Еще год назад было принято решение о воссоздании в составе правительства области Главного управления материальных ресурсов (ГУМР), которое бы проводило закупки для нужд органов исполнительной власти, — напомнили URA.RU в правительстве области. — Но было решено не создавать ведомство в виде министерства или главного управления. После ликвидации ГУМР каждое ведомство занималось закупками самостоятельно, а на базе минздрава был создано отдельное казенное учреждение для этих целей. Теперь именно данное учреждение преобразуется и передается министерству имущества».

Ранее Текслер подписал отдельное постановление о передаче вопроса по госзакупкам министерству имущества региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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