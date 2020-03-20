Челябинский губернатор поручил госзакупки своему сослуживцу

Алексей Текслер определил, кто будет проводить закупки для нужд его подчиненных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об изменении структур Главного контрольного управления (ГКУ) и министерства имущества региона. Министерство, которым руководит его бывший сослуживец Александр Богашов, теперь будет заниматься закупками для нужд исполнительной власти. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства области.

«Постановлением губернатора у ГКУ забрали полномочия по обеспечению государственной политики в сфере закупок и передали эти полномочия минимущества», — пояснил URA.RU начальник ГКУ Дмитрий Агеев.

Агеев также пояснил, что согласно ФЗ №44 контрольный орган, каким является ГКУ, не может заниматься централизацией закупок. Поэтому эти полномочия передали министерству. Кроме того, минимущества наделили полномочиями уполномоченного органа в сфере закупок. Богашов, с которым Текслер знаком по работе в Москве, возглавил министерство в декабре 2019 года.

Ранее предполагалось, что в составе правительства области будет воссоздано Главное управление материальных ресурсов (ГУМР), которое проводило закупки для нужд органов исполнительной власти. Однако от этих планов решено было отказаться.