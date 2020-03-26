Россияне перестали платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

Отказ выплачивать долги некоторые граждане объясняют ситуацией с COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне начали заявлять о невозможности выплачивать кредиты из-за пандемии коронавируса и карантина. Об этом сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Заемщики отказываются оплачивать долги, ссылаясь на эпидемию несмотря на то, что масштабы проблемы COVID-19 в России пока что затронули очень маленькую часть населения. «Кто-то ссылается на страх выйти на улицу, кто-то на самоизоляцию, кто-то на то, что уже болен», — заявил РБК президент НАПКА Эльман Мехтиев.

В организации отмечают, что пока что такие случаи — единичные. Отказываются платить долги из-за коронавируса менее 1% от всех отказов в погашении долгов. Однако подобные случаи фиксируют и в банках — в «Росбанке» и «Райффайзенбанке» сообщают, что даже добросовестные клиенты стали ссылаться на ситуацию с пандемией COVID-19.

Во всех случаях, когда заемщики отказываются платить в связи с коронавирусом, они желают избежать ответственности, говорит Мехтиев.

При этом подтверждения того, что коронавирус влияет на снижение платежеспособности есть, но пока что они единичны, говорит гендиректор коллекторского агентства САВД Давид Цацуа. По его словам, недавно в организацию обратилась клиентка, проживающая в Китае и работающая в сфере образования. Из-за карантина ее доход снизился, и она попросила предоставить ей рассрочку.

Банковские служащие отмечают, что с середины марта даже лояльные клиенты банков обращались к ним с просьбой о реструктуризации кредита в связи с сокращением доходов на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Чаще всего причинами потери дохода являются туристический бизнес, карантин после поездки за границу или сокращение трудовой недели на предприятии.

До этого аналитики сообщали, что рассчитали сумму среднего потребительского кредита в России. В феврале этот показатель установил рекорд и составил 203,9 тысяч рублей. Такой показатель в России фиксировался лишь один раз — в феврале 2019 года, отмечает RT.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации на фоне ситуации с пандемией коронавируса. В нем глава государства предложил предоставить россиянам, чей доход снизился более чем на 30%, ипотечные и кредитные каникулы, напоминает агентство Nation News.