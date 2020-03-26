В Кремле заявили об отмене выходного дня 22 апреля

Дмитрий Песков ответил, что 22 апреля будет рабочим днем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Среда, 22 апреля, будет рабочим днем, так как голосование по поправкам в Конституцию перенесено на более поздний срок из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да», — сказал Песков отвечая на вопрос РИА «Новости», о том, будет ли 22 апреля рабочим днем.

Накануне корреспондент URA.RU обратился с вопросом о переносе выходного дня к сенатору и сопредседателю рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Андрею Клишасу, но тот не смог ответить. Однако один из членов этой группы пояснил агентству, что вопрос обсуждался на заседаниях и уточнил: «Группа пришла к выводу, что выходной переносится на день голосования по поправкам».

Президент России Владимир Путин подписал закон о назначении на 22 апреля голосования по внесению поправок в Конституцию, напоминает агентство Nation News. Этот день должен был стать оплачиваемым выходным, передает RT.