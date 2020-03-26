Спекулянты начали скупать препараты от ВИЧ, помогающие бороться с коронавирусом

Они «оборвали все телефоны» ВИЧ-активистам Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России началась активная скупка препаратов от ВИЧ, рекомендуемых для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили ВИЧ-активисты, которым перекупщики «оборвали все телефоны». Эффективность данных лекарств против COVID-2019 не доказана, однако именно их указал в своих рекомендациях Мосгорздрав, после чего на черном рынке начался ажиотаж.

Речь о лопинавире и ритонавире — по алгоритму лечения больных коронавирусом, утвержденному Департаментом здравоохранения Москвы (см. СКАН), именно эти лекарства предписано назначать пациентам, переносящим коронавирусную инфекцию в легкой форме, находясь дома. В России лопинавир и ритонавир производятся и продаются как одна таблетка под названиями «Калетра» и «Калидавир» — это одни из самых массовых лекарств в России против ВИЧ-инфекции.

В одной банке калетры 120 таблеток. Этого хватит на курс лечения COVID-2019 (14 дней) для двух человек Фото: URA.RU

«В последние дни резко активизировались скупщики лекарств: пишут, звонят, спрашивают, нет ли калетры», — рассказал URA.RU один из екатеринбургских ВИЧ-активистов. — Калетры действительно много на руках у пациентов, которые меняли этот препарат на более современные. Те, у кого дома есть ее запасы, с удовольствием расстанутся с ними». Также, по его словам, много этих лекарств (в том числе с истекающим сроком годности), есть в центрах СПИДа.

Ситуацию подогревает еще и то, что в свободной продаже калетры и калидавира почти нет (в России пациенты с ВИЧ получают их бесплатно через центры СПИДа). Еще какое-то время назад калетру можно было купить за 7-10 тысяч рублей в аптеках — сегодня найти ее, а также калидавир через сервис поиска лекарства в аптеках, например, в Екатеринбурге невозможно.

«Перекупщиков в стране много, они были всегда, мы знаем истории, когда врачи центров СПИДа напрямую продавали им препараты, поступающие по госпрограмме по борьбе с ВИЧ-инфекцией, — рассказал URA.RU руководитель отдела мониторинга „Коалиции по готовности к лечению“ (ITPCru) Алексей Михайлов. — Сегодняшняя ситуация была предсказуема».

При этом, по его словам, эффективность лопинавира и ритонавира против коронавируса не доказана — российские врачи просто руководствуются так называемыми «предварительными протоколами» китайских и итальянских медиков, потому что больше нечем.

«В Свердловской области на антиретровирусном лечении находится более 40000 человек, из них около 7000 человек используют схемы лечения, имеющие в своем составе препарат „калетра“, — сообщила URA.RU пресс-секретарь Свердловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Ксения Гоголева. — Каждый ВИЧ-позитивный пациент обеспечивается им бесплатно. Выдача препаратов сохраняется в полном объеме даже в нынешних условиях».