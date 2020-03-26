Собянин призвал россиян не приезжать в Москву

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Во второй день после пленарного заседания. Санкт-Петербург, собянин сергей
Сергей Собянин рекомендует не подвергать себя лишнему рискуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в столицу России. Об этом он написал в своем личном блоге.

Собянин отметил, что Москва всегда рада гостям, однако, сейчас нахождение в столице может быть опасно для здоровья. «В эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску», — написал градоначальник. Он также отметил, что в настоящий момент вся туристическая индустрия Москвы «поставлена на паузу».

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский также обратился к россиянам с просьбой воздержаться от поездок в город из-за ситуации с распространением коронавируса. Он заявил, что в Краснодарском крае закрыты все развлекательные учреждения и проси граждан минимизировать контакты и не посещать общественные места.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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