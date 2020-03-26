Собянин призвал россиян не приезжать в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в столицу России. Об этом он написал в своем личном блоге.
Собянин отметил, что Москва всегда рада гостям, однако, сейчас нахождение в столице может быть опасно для здоровья. «В эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску», — написал градоначальник. Он также отметил, что в настоящий момент вся туристическая индустрия Москвы «поставлена на паузу».
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский также обратился к россиянам с просьбой воздержаться от поездок в город из-за ситуации с распространением коронавируса. Он заявил, что в Краснодарском крае закрыты все развлекательные учреждения и проси граждан минимизировать контакты и не посещать общественные места.
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