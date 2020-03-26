Мэр Сочи попросил россиян не ездить на курорт

Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил россиян отказаться от поездок в курортный город. Об этом он написал в своем Instagram.
«Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал мэр в Instagram.
Кроме того, Копайгородский призвал жителей Сочи воздержаться от посещения общественных мест. Мэр отметил, что минимизация контактов является очень важной мерой в борьбе с распространением инфекции.
До седьмого апреля приостановлены экскурсии из Сочи в Абхазию, а в Краснодарском крае до особого распоряжения запрещен доступ ко всем общественным развлекательным объектам, включая кинотеатры, ночные клубы, фитнес-центры и фуд-корты, добавил градоначальник. Также будут закрыты магазины беспошлинной торговли на границе России и Абхазии. Помимо этого, чиновник уверил, что несущие убытки предприятия санаторно-курортной отрасли не останутся без поддержки.
Комментируя ситуацию с распространением в Сочи коронавируса, Копайгородский заявил, что сейчас в городе находятся пять человек с подтвержденным COVID-19. Мэр заверил, что ситуация находится под его личным контролем, а жителям города, в случае необходимости, помогают волонтерские группы.
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