Детские сады в Курганской области уходят на каникулы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все детские сады в Курганской области, в том числе и частные, меняют график и условия работы. В учреждениях останутся только малокомплектные группы для детей, родители которых будут работать на следующей неделе, объявленной президентом Владимиром Путиным выходной. Информацию URA.RU рассказали в департаменте образования и науки Курганской области.

«Сейчас проводится опрос родителей для выяснения количества детей, которые будут посещать учреждения. В любом случае будут сформированы малокомплектные группы по 12 человек», — уточнили в пресс-службе департамента.

Если же в детском саду окажется несколько таких групп, то их поместят в разных частях здания, чтобы дети не контактировали между собой. «Прием детей будет осуществляться с применением „утренних фильтров“. Малышам будут измерять температуру. Помещения будут дезинфицировать и проветривать», — уточнили в ведомстве.

Изменения режима работы ожидается и в некоторых частных детских садах. «Мы проводим опрос. Пока не все родители знают, кто как работает. Думаю, завтра уже определимся — будем ли принимать детей», — пояснили URA.RU в одном из частных дошкольных учреждений.

В другом частном детсаду URA.RU рассказали, что будут работать в любом случае: «У нас условия лучше, проводится постоянная дезинфекция. Риск заразиться инфекцией ниже, чем если родители заберут малышей и отдадут, что чаще всего происходит, дедушкам и бабушкам».

В департаменте образования и науки Курганской области в эти дни работает горячая линия: 8(3522) 46-14-41.

Детские сады в Курганской области вместе со школами уходят на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Эти дни объявлены президентом нерабочими с целью снизить распространение коронавируса. По данным департамента здравоохранения, в Курганской области зарегистрирован единственный случай заражения коронавирусом.