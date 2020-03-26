25 марта 2020

Новые лаборатории для анализов на коронавирус откроют в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, прием анализов, Экспертиза, коронавирус, covid-19, covid19, проверка на вирусы
Число сдающих пробы на коронавирус растетФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Три дополнительные лаборатории для сдачи анализов на коронавирус появятся на Южном Урале. Об этом сообщили URA.RU в министерстве здравоохранения Челябинской области.

«Лаборатории по сдаче анализов на COVID-19 создаются на базе инфекционных отделений в городах Миассе, Магнитогорске и Челябинске, — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства».

Также в регион получил 4,9 тыс. новых тест-систем для выявления коронавируса. В аэропорту Челябинска начинается входной контроль прибывших из-за рубежа пассажиров.

На 26 марта в Челябинской области диагноз коронавирусной инфекции подтвержден для восьми человек. Крупнейшим лечебным центром на случай резкого увеличения числа заболевших станет областная клиническая больница №2 (ОКБ №2) в Челябинске, где развернут 409 коек. Беременных женщин, подхвативших инфекцию, готовы принять в роддоме той же больницы. Для пациентов с коронавирусом зарезервированы еще несколько инфекционных отделений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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