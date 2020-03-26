Собчак рассказала, из-за чего ее мать попала в больницу

Ксения Собчак рассказал об отрицательном результате анализов на коронавирус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мать телеведущей Ксении Собчак, члена Совета Федерации от Тывы Людмилу Нарусову госпитализировали с высокой температурой. Сейчас она находится в больнице в Коммунарке, рассказала Собчак.

«Моя мама сейчас в Коммунарке. Вчера поднялась температура. Пока диагноз вирусная пневмония», — написала журналистка в своем telegram-канале. Нарусова прошла тест на коронавирус; по словам Собчак, результат оказался отрицательным.

Как рассказала телеведущая, две недели она не контактировала с матерью, так как была вынуждена ездить по инфекционным больницам для подготовки материала и намеренно не навещала ее, чтобы снизить риск заражения. Такая осторожность, по словам Собчак, очень огорчала и обижала маму. Все это время женщина находилась в санатории, а когда вернулась, почувствовала недомогание и попросила дочь вызвать скорую. Напоследок Собчак обратилась к подписчикам с просьбой беречь своих родителей.

Ранее в Совфеде рассказали, что сенатор Нарусова приняла решение самоизолироваться на фоне ситуации с коронавирусом, так как общалась с людьми, вернувшимися из-за границы, сообщает RT.