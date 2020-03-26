Мэр Салехарда Алексей Титовский ответит на вопросы горожан в Instgram Фото: сайт «Заповедная Россия» news.zapoved.ru

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Салехарда Алексей Титовский выйдет в прямой эфир в социальной сети Instagram, где ответит на волнующие горожан вопросы. Включение состоится 26 марта в 19:00, сообщили в пресс-службе мэрии. URA.RU выяснило, о чем именно спрашивали жители Титовского.

«Титовский завел аккаунт [в Instagram] в конце прошлого года, чтобы как можно быстрее реагировать на нужды населения. Чтобы не рисковать здоровьем горожан в период угрозы коронавируса, диалог пройдет в прямом эфире на этой платформе», — сообщили в мэрии.

Источники агентства, близкие к политическим кругам города, сообщили, что основной поток вопросов пришел накануне эфира. «Горожан волнуют вопросы благоустройства, переселения из ветхого и аварийного жилья, строительство новых объектов социальной сферы», — отметил один из собеседников агентства. Другой инсайдер подчеркнул, что также были вопросы по теме коронавируса. Жители интересуются, какие меры предпринимаются в городе для предотвращения распространения инфекции, какие учреждения будут работать. Станут ли прямые эфиры Титовского традиционными или же он вернется к формату личных встреч после отмены особого режима, собеседники агентства затруднились ответить.

Ранее URA.RU сообщало, что режим повышенной готовности по коронавирусу был введен в регионе постановлением губернатора Дмитрия Артюхова. Некоторых специалистов департаментов правительства Ямала также планировалось перевести на удаленную работу.