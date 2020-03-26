АвтоВАЗ поднимает цены на Lada

АвтоВАЗ поднимет цены на весь модельный ряд автомобилей Lada с 1 апреля. Стоимость повысится в среднем на 1%.
«Автомобили подорожают на 5-10 тысяч рублей», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на письмо завода, разосланное дилерским центрам.
Так, Lada Granta Sedan подорожает с 455 900 до 460 900 рублей, Lada Vesta Sedan — с 629 900 до 636 900 рублей, Lada Xray — с 619 900 до 626 900 рублей, Lada Largus — с 615 900 до 622 900 рублей, Lada 4×4 — с 553 900 до 559 900 рублей. Причина повышения цен пока не называется. Однако, по мнению дилеров, это запланированная мера. В последнее время автомобили Lada пользуются повышенным спросом.
Ранее о скором повышении цен на автомобили заявил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Он считал, что в начале апреля автопроизводители начнут массово пересматривать цены на российском рынке. Эксперт советовал гражданам покупать автомобиль в марте.
Седан Lada Grantа стал самым дешевым автомобилем в России на начало 2020 года, напоминает агентство Nation News.