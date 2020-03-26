Винокур уточнил, найден ли коронавирус у Лещенко

Владимир Винокур рассказал о тестах Лещенко на коронавирус
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Результаты тестов певца Льва Лещенко на коронавирус еще не известны. Об этом заявил друг артиста, юморист Владимир Винокур.
«Результат анализа еще не известен», — сообщил он «Интерфаксу».
Ранее telegram-канал 112 сообщил, что у народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Певец был госпитализирован с подозрением на это заболевание 24 марта.
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