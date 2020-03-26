Винокур уточнил, найден ли коронавирус у Лещенко

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Мемориалы после крушения ТУ-154 в небе над Сочи. Концертный зал Александрова. Офис доктора Лизы. Москва, винокур владимир
Владимир Винокур рассказал о тестах Лещенко на коронавирусФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Результаты тестов певца Льва Лещенко на коронавирус еще не известны. Об этом заявил друг артиста, юморист Владимир Винокур.

«Результат анализа еще не известен», — сообщил он «Интерфаксу».

Ранее telegram-канал 112 сообщил, что у народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Певец был госпитализирован с подозрением на это заболевание 24 марта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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