У Лещенко подтвердился коронавирус. Артист в крайне тяжелом состоянии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города в парке у Вечного огня. Магнитогорск, лещенко лев
Лев Лещенко находится в крайне тяжелом состоянииФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Врачи подтвердили коронавирус у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«У Льва Лещенко подтвердился коронавирус», — пишет издание. Состояние артиста врачи оценивают как крайне тяжелое.

Певец вместе с женой попал в инфекционную больницу в Коммунарке 24 марта с двусторонним воспалением легких. 26 марта его перевели в реанимацию. По словам его концертного директора Олега Дмитриева, туда его поместили для плановой процедуры, сообщает телеканал 360.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также в telegram-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Культура Здоровье Музыка Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...