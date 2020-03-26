Лев Лещенко находится в крайне тяжелом состоянии
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Врачи подтвердили коронавирус у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«У Льва Лещенко подтвердился коронавирус», — пишет издание. Состояние артиста врачи оценивают как крайне тяжелое.
Певец вместе с женой попал в инфекционную больницу в Коммунарке 24 марта с двусторонним воспалением легких. 26 марта его перевели в реанимацию. По словам его концертного директора Олега Дмитриева, туда его поместили для плановой процедуры, сообщает телеканал 360.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «