Сотрудники УФСБ России по Курганской области провели обыски у руководства «Юргамышского леспромхоза», которое подозревается в уклонении от уплаты налогов. По месту работы и жительства трех подозреваемых изъяты 12 млн рублей. Материалы переданы в областное управление СКР.
«Генеральный директор [„Юргамышского леспромхоза“], действуя умышленно, в сговоре с главным бухгалтером предприятия и его учредителем, систематически вносили заведомо недостоверные заниженные сведения в налоговые декларации о суммах полученных доходов», — сообщает СУ СКР по Курганской области.
По данным следствия, компания уклонилась от уплаты налогов в период с января 2015 года по апрель 2018 года. Сумма составила более 36 миллионов рублей, что является крупным размером. «Следователи изучают финансовую отчетность и уставную документацию предприятия и аффилированных лиц. Принимаются меры к установлению имущества подозреваемых, на которое в рамках обеспечительных мер может быть наложен арест», — сообщили в следственном управлении.
Статья за уклонение от уплаты налогов (п.«а» ч.2 ст. 199 УК РФ) предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы.