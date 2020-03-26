25 марта 2020
24 марта 2020

ФСБ нашла у директора курганского лесхоза миллионы рублей, сэкономленных на налогах. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков в суде. Екатеринбург, фсб, конвой
ФСБ изъяла у директора курганского лесхоза и его сотрудников 12 млн рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники УФСБ России по Курганской области провели обыски у руководства «Юргамышского леспромхоза», которое подозревается в уклонении от уплаты налогов. По месту работы и жительства трех подозреваемых изъяты 12 млн рублей. Материалы переданы в областное управление СКР.

«Генеральный директор [„Юргамышского леспромхоза“], действуя умышленно, в сговоре с главным бухгалтером предприятия и его учредителем, систематически вносили заведомо недостоверные заниженные сведения в налоговые декларации о суммах полученных доходов», — сообщает СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, компания уклонилась от уплаты налогов в период с января 2015 года по апрель 2018 года. Сумма составила более 36 миллионов рублей, что является крупным размером. «Следователи изучают финансовую отчетность и уставную документацию предприятия и аффилированных лиц. Принимаются меры к установлению имущества подозреваемых, на которое в рамках обеспечительных мер может быть наложен арест», — сообщили в следственном управлении.

Статья за уклонение от уплаты налогов (п.«а» ч.2 ст. 199 УК РФ) предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

По месту жительства и по месту работы подозреваемых следователи изъяли 12 млн рублей
Фото с сайта СУ СКР по Курганской области

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