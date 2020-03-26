На Урале неделю будут работать только магазины, аптеки и похоронные конторы. ДОКУМЕНТ

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, куйвашев евгений
Куйвашев ужесточил запреты после обращения президента Владимира Путина к нации из-за эпидемии коронавирусаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал 26 марта указ, в соответствии с которым с 28 марта по 5 апреля приостанавливается деятельность сотен кафе и магазинов в Свердловской области.

Запрет не распространяется на аптеки, магазины по продаже продуктов и непродовольственных товаров и компании, оказывающие ритуальные услуги.

«На неделю приостанавливается работа кафе и ресторанов с сохранением возможности организовать доставку еды и обслуживания на вынос без посещения людьми заведений. Не будут работать ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, торговые и торгово-развлекательные центры в целом», — пишет губернатор в Instagram.

В течение недели не будут работать все образовательные организации, включая детские сады, и часть предприятий розничной торговли.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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