25 марта 2020
24 марта 2020

На врача, из-за ошибки которого погиб пермский срочник, завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка артиллеристов на полигоне «Свердловский». Екатеринбург, грузовик, солдат, салютная установка
У солдата случился анафилактический шок из-за препаратовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врача, по вине которого погиб солдат-срочник из Краснокамска (Пермский край) Лев Пономарев, привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова. Срочник скончался от анафилактического шока после приема выписанных врачом препаратов.

«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении врача-терапевта, назначившего бойцу лечение препаратами, от которых у солдата развился анафилактический шок, повлекший за собой смерть», — сообщается на официальном сайте пермского омбудсмена.

Расследование уголовного дела проконтролируют в военной прокуратуре Центрального военного округа (ЦВО). Военное командование обязано устранить нарушение при организации дежурной медицинской службы, уточняется на официальном портале.

О смерти пермского военнослужащего Льва Пономарева, проходившего службу в Оренбургской области (Центральный военный округ), стало известно в конце февраля. Тогда глава Краснокамска Игорь Быкариз сообщил, что срочник погиб из-за врачебной ошибки, и пообещал не оставить случившееся без внимания.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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