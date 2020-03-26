На врача, из-за ошибки которого погиб пермский срочник, завели уголовное дело

Врача, по вине которого погиб солдат-срочник из Краснокамска (Пермский край) Лев Пономарев, привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова. Срочник скончался от анафилактического шока после приема выписанных врачом препаратов.
«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении врача-терапевта, назначившего бойцу лечение препаратами, от которых у солдата развился анафилактический шок, повлекший за собой смерть», — сообщается на официальном сайте пермского омбудсмена.
Расследование уголовного дела проконтролируют в военной прокуратуре Центрального военного округа (ЦВО). Военное командование обязано устранить нарушение при организации дежурной медицинской службы, уточняется на официальном портале.
О смерти пермского военнослужащего Льва Пономарева, проходившего службу в Оренбургской области (Центральный военный округ), стало известно в конце февраля. Тогда глава Краснокамска Игорь Быкариз сообщил, что срочник погиб из-за врачебной ошибки, и пообещал не оставить случившееся без внимания.