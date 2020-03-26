Сотрудник правительства РФ заразился коронавирусом

Заболевший не выходит на работу с 26 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У сотрудника аппарата российского правительства выявили коронавирусную инфекцию, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

«Анализ на COVID-19 дал положительный результат», — передает издание слова собеседника. По данным источника, заражение подтвердилось 25 марта, при этом сотрудник правительства переносит болезнь бессимптомно. Он находится на самоизоляции с 26 марта. Собеседник издания, близкий к правительству, выразил опасения, что были проверены не все лица, с которыми контактировал заболевший.

Другой источник портала в правительстве отметил, что в данный момент у сотрудника имеются только подозрения на коронавирус, так как положительный результат дал только один тест и необходимо провести повторное обследование, чтобы узнать точный диагноз.

Правительством России уже принят ряд мер по предотвращению распространения COVID-19. В частности, ограничено авиасообщение с другими странами, отменены массовые мероприятия, прекращена работа ТЦ и прочих общественных мест, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, напоминает «Национальная служба новостей». Предстоящая неделя с 30 марта по 3 апреля в стране объявлена президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей, передает агентство Nation News.