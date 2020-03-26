В правительстве РФ уточнили информацию о зараженном коронавирусом сотруднике

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Дом Правительства РФ. Москва, белый дом, часовня, дом правительства рф
Заболевший не выходит на работу с 26 мартаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сотрудник аппарата российского правительства, у которого, как сообщалось ранее, выявили коронавирусную инфекцию, находится на карантине.

«В аппарате правительства РФ проходит проверка возможно заразившегося коронавирусом сотрудника. Он пребывает на карантине», — цитирует пресс-службу камбина telegram-канал «Раньше всех». Все контактирующие с возможным заболевшим находятся под наблюдением медиков. В помещениях проведена дезинфекция.

О том, что сотрудник правительства РФ возможно заразился коронавирусом, стало известно 26 марта. Сообщалось, что положительный результат дал только один тест, поэтому достоверно говорить о диагнозе пока не приходится — необходимо проведение повторного обследования.

Правительством России уже принят ряд мер по предотвращению распространения COVID-19. В частности, отменены массовые мероприятия, закрыто авиасообщение с другими странами, прекращена работа торговых центров, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Предстоящая неделя с 30 марта по 3 апреля президентом России Владимиром Путиным в стране объявлена нерабочей, напоминает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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