На месте ЧП работают пожарные и спасатели
По предварительной информации, как минимум два человека погиб 26 марта при взрыве бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает ТАСС.
«Обнаружены тела двух погибших», — заявил источник агентства в экстренных службах.
«Я не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Данные о пострадавших уточняются», — сообщил URA.RU начальник пресс-центра ГУ МЧС по региону Егор Пахомов.
По поручению губернатора Алексея Текслера на место ЧП выехал мэр Магнитогорска Сергей Бердников.