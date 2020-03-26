25 марта 2020

При взрыве в магнитогорской пятиэтажке погибли люди. ВИДЕО

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На месте ЧП работают пожарные и спасателиФото: Кристина Пыхалова, группа «Чёрное&Белое Магнитогорск», «ВК»

По предварительной информации, как минимум два человека погиб 26 марта при взрыве бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает ТАСС.

«Обнаружены тела двух погибших», — заявил источник агентства в экстренных службах.

«Я не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Данные о пострадавших уточняются», — сообщил URA.RU начальник пресс-центра ГУ МЧС по региону Егор Пахомов.

По поручению губернатора Алексея Текслера на место ЧП выехал мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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