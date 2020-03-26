Прогноз URA.RU подтвердился: Универсиаде в Екатеринбурге утвердили новых кураторов

Дмитрий Чернышенко сменил на посту Ольгу Голодец Фото: Анна Майорова © URA.RU

Оргкомитет Универсиады в Екатеринбурге возглавил заместитель председателя федерального правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на портале раскрытия правовой информации.

Чернишенко с 2005 года занимается организацией спортивных мероприятий: он возглавлял заявочный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, а позже был президентом оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года; является председатель правления Континентальной хоккейной лиги, входит в состав совета Федерации хоккея России.

Чернышенко сменил на этом посту бывшего зампреда правительства Ольгу Голодец. Его заместителями стали помощник президента РФ Игорь Левитин, который посещал Свердловскую область в ноябре, и Олег Матыцин — он осматривал объекты Универсиады в середине марта.

В состав оргкомитета также вошли замминистра энергетики России Евгений Грабчак и замминистра финансов России Павел Кадочников.

Источники URA.RU анонсировали утверждение Дмитрия Чернышенко на посту главы оргкомитета Универсиады в конце января.