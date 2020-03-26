Основной версией происшествия является взрыв баллона с газом Фото: Илья Московец © URA.RU

В пожаре, произошедшем на улице Доменщиков, 19 в Магнитогорске, погибли женщина и подросток, пострадал маленький ребенок. В крайне тяжелом состоянии он находится в детской городской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

«В результате пожара в Магнитогорске погибли женщина и подросток 2006 года рождения. В крайне тяжелом состоянии находится ребенок 2018 года рождения, его доставили в детскую городскую больницу», — рассказали в пресс-службе губернатора Челябинской области. Пострадавшему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. В доме работают аварийно-спасательные службы.

Как рассказал глава региона Алексей Текслер, из дома был эвакуирован 31 человек. Сейчас они находятся во временных пунктах и городских гостиницах. Рядом в школе №36 создан штаб. Пострадавшим будет оказана необходимая материальная помощь. Основной версией происшествия, по словам губернатора, является взрыв баллона с газом. Как отмечает Текслер, пострадавший ребенок получил множество ожогов, сейчас рассматривается возможность доставки его в Челябинск, для этого подготовлен вертолет санитарной авиации.

Глава администрации Магнитогорска Сергей Бердников также сообщил, что жителей расселят в гостиницах города. По словам одного из очевидцев происшествия, причиной взрыва могли быть нарушения при установке натяжного потолка. Спасатели ведут работу на месте пожара и предупреждают, что находится там небезопасно, передает агентство Nation News. Бердников также доложил Текслеру, что сейчас дом обесточен. Всех его жителей разместят в гостиницах города и обеспечат их завтраком. Полиция охраняет дом и оставшееся в нем имущество.

Пламя охватило шесть квартир Фото: Илья Московец © URA.RU

На место прибыли спасатели Фото: Илья Московец © URA.RU