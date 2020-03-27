В Госдуме предложили перенести сдачу ЕГЭ и прием в вузы из-за коронавируса

Школьники не смогут в полной мере подготовиться к ЕГЭ на дистанционной программе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На фоне распространения коронавируса в этом году могут перенести дату проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах. Такое предложение направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Просим рассмотреть предложение о переносе основного этапа ЕГЭ на август», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на письмо Чернышова. По его словам, дистанционное образование не обеспечивает школьников знаниями в полной мере, из-за чего они не могут подготовиться к поступлению в вузы.

Ранее Голикова сообщила, что досрочный этап ЕГЭ будет перенесен. Вице-премьер уверена, что такие изменения пройдут без ущерба для сдающих экзамен, передает « Царьград ». Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков заявил, что ЕГЭ в этом году следует отменить, так как его невозможно провести дистанционно.