ЕГЭ можно заменить средним баллом аттестата Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вместо того, чтобы из-за коронавируса проводить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в дистанционном режиме, в 2020 году его следует отменить. Таким предложением в беседе с URA.RU поделился руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков.

«ЕГЭ в удаленном формате провести невозможно. В этом году его нужно отменить. Итоговую аттестацию, если будет продолжен режим карантина, заменить средним баллом аттестата. Оценивать выпускников следует по итоговой годовой оценке, включая оценки за последние два года обучения», — отметил Комков. По его словам, вузам нужно будет ввести свои вступительные испытания, а также учитывать средний бал аттестата.

При этом эксперт считает, что провинциальным вузам следует принять записную систему: «Люди поступают в Москву, Петербург, Екатеринбург, Ростов, а регионы остаются без абитуриентов. Поскольку у них есть проблема с привлечением студентов, то пусть принимают без экзаменов. Затем по итогам первого-второго семестра можно определить, кто останется на обучении. Эта система существует в большей части европейских университетов».

Глава предметной комиссии ЕГЭ по литературе Елена Романичева перечислила URA.RU основные минусы предложения сдавать экзамен дистанционно: «Во-первых, мы должны быть уверены в возможностях компьютера ученика и в том, что у него вообще есть компьютер. Во-вторых, кто гарантирует, что не рухнут системы? В-третьих, кто возьмет на себя ответственность за то, если что-то не сработает?»

Автор идеи сделать ЕГЭ дистанционным из-за ситуации с распространением коронавируса, депутат Госдумы Борис Чернышов рассказал URA.RU, что пока не получал обратной связи от компетентных органов по своей инициативе. «В экспертном сообществе есть разные позиции. Много позитивных откликов. В меняющемся мире нужна вариативность в момент итоговой аттестации», — отметил парламентарий.

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