Макрон заявил об угрозе распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

Эмманюэль Макрон заявил, что коронавирус угрожает Шенгенской зоне Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Если страны Евросоюза не продемонстрируют солидарность в борьбе с пандемией, Шенгенская зона может «развалиться». Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, — это конец Шенгенской зоны», — цитирует Макрона ТАСС.

По количеству заражений в Европе лидирует Италия. По данным coronavirus-monitor.ru, там 80589 человек болеют COVID-2019, 8215 — погибли. На втором месте — Германия. В этой стране 47406 случаев заражения, 267 смертей, на третьем месте — Франция, где болеют 29566 человек, еще 1698 погибли.

Ранее Евросоюз вслед за США обвинил Россию в распространении фейковой информации о борьбе стран Запада с коронавирусом. Источник сообщал, что «российские СМИ запустили кампанию по дезинформации вокруг пандемии коронавируса».