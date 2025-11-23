Страны G20 приняли декларацию в ЮАР
23 ноября 2025 в 13:45
Страны Большой двадцатки подписали совместную декларацию. Документ принят во время заседания ЮАР. Об этом событии сообщили в Кремле. Как отметили в пресс-службе президента, мероприятие проходило с 21 по 22 ноября 2025 года. Россию на заседании G20 представлял замруководителя Администрации Президента Максим Орешкин.
