Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Страны G20 приняли декларацию в ЮАР

23 ноября 2025 в 13:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Страны Большой двадцатки подписали совместную декларацию. Документ принят во время заседания ЮАР. Об этом событии сообщили в Кремле. Как отметили в пресс-службе президента, мероприятие проходило с 21 по 22 ноября 2025 года. Россию на заседании G20 представлял замруководителя Администрации Президента Максим Орешкин.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал