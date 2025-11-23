Кремль опубликовал русский текст декларации лидеров саммита G20
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Кремль опубликовал русский текст декларации, принятой лидерами G20 на саммите в ЮАР. Документ, размещенный на сайте президента России, состоит из 17 разделов и охватывает широкий спектр глобальных вопросов.
В декларации отражены меры, направленные на решение актуальных мировых проблем. В числе приоритетов — повышение устойчивости к стихийным бедствиям и совершенствование мер реагирования на них, поддержание приемлемого уровня долговой нагрузки в странах с низким уровнем доходов, реализация справедливых энергетических переходов и решение других значимых задач.
Значительная часть текста посвящена вопросам экономического роста, индустриализации, занятости, сокращения неравенства и продовольственной безопасности. Кроме того, в декларации затронуты темы использования критически важных полезных ископаемых для инклюзивного роста и устойчивого развития, управления данными, инноваций и искусственного интеллекта.
Документ также отражает партнерство с Африкой, вопросы укрепления международной финансовой архитектуры, повышения долговой устойчивости, увеличения потоков устойчивого финансирования, инвестиций в инфраструктуру и здравоохранение. В декларации присутствует обзор деятельности G20 за прошедший период и отражен вклад объединения в глобальную повестку дня в области развития.
Ранее официальный представитель МИД Южно-Африканской Республики Криспин Пири сообщил, что чрезмерное внимание было уделено отсутствию представителей США на саммите G20 в Йоханнесбурге. Как передает RT, такую точку зрения он высказал в ответ на заданный вопрос.
