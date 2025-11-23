Кремль опубликовал русский текст декларации лидеров саммита G20

Русский текст декларации саммита G20 опубликован на сайте Кремля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кремль опубликовал русский текст декларации, принятой лидерами G20 на саммите в ЮАР. Документ, размещенный на сайте президента России, состоит из 17 разделов и охватывает широкий спектр глобальных вопросов.

В декларации отражены меры, направленные на решение актуальных мировых проблем. В числе приоритетов — повышение устойчивости к стихийным бедствиям и совершенствование мер реагирования на них, поддержание приемлемого уровня долговой нагрузки в странах с низким уровнем доходов, реализация справедливых энергетических переходов и решение других значимых задач.

Значительная часть текста посвящена вопросам экономического роста, индустриализации, занятости, сокращения неравенства и продовольственной безопасности. Кроме того, в декларации затронуты темы использования критически важных полезных ископаемых для инклюзивного роста и устойчивого развития, управления данными, инноваций и искусственного интеллекта.

Документ также отражает партнерство с Африкой, вопросы укрепления международной финансовой архитектуры, повышения долговой устойчивости, увеличения потоков устойчивого финансирования, инвестиций в инфраструктуру и здравоохранение. В декларации присутствует обзор деятельности G20 за прошедший период и отражен вклад объединения в глобальную повестку дня в области развития.