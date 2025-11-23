Украина четвертый раз подряд обстреляла Москву
23 ноября 2025 в 14:12
Фото: © URA.RU
ВСУ в четвертый раз атаковали Москву за последние восемь часов. Силы российской ПВО перехватили беспилотник на подлете к столице. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
