Российским школьникам могут продлить учебный год

Если российским школьникам придется долго находиться на дистанционном обучении из-за коронавируса, то им могут продлить учебный год. Об этом заявила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. При этом она отметила, что судить об этом можно будет не ранее, чем через три-четыре недели.
«Возможно, будет принято решение о продлении учебного года. Не все возможно охватить дистанционным обучением», — рассказала ТАСС Лилия Гумерова. Кроме того, она подчеркнула, что сейчас особенно важно сосредоточиться на оттачивании дистанционных форм обучения.
По данным сенатора, на сегодняшний день на каникулах находятся 83,5% российских школ, остальные 16,5% — на обучении (половина — на дистанционном, половина — на традиционном). При этом Гумерова отметила, что сейчас прежде всего важно следить за детьми и не допускать, чтобы они «праздно шатались по улицам».
По данным портала coronavirus-monitor.ru, на сегодняшний день известно о 845 случаях заражения коронавирусом в России. Ранее зампред комитета Госдумы по образования и науке Борис Чернышов заявил, что из-за коронавируса в режиме «удаленки» необходимо провести не только итоговую аттестацию в вузах, но и в школах, пишет «Национальная служба новостей». А в Минтруде России отметили, что для родителей школьников, перешедших на дистанционное обучение, не предусмотрено оформление больничных листов, напоминает RT.
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