Источник: губернатору Шумкову купят спортивный центр

губернатору самого депрессивного региона Урала Вадиму Шумкову хотят купить ФОК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области (беднейшего региона УрФО) планирует выкупить часть физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного на базе отдыха Болдинцево в Кетовском районе.

Часть ФОКа уже принадлежит региону, вторую, по версии источников «Правды УрФО», правительство области выкупит у СУЭНКО. По данным инсайдеров, в результате сделки ФОК будет в распоряжении семьи губернатора Вадима Шумкова, резиденция которого также находится на территории Болдинцево. По информации источников, в ФОКе находится бассейн, которым Шумков пользуется единолично. В адрес правительства региона направлен запрос.

«Если подобная новость станет достоянием общественности, то, конечно, вызовет негативную реакцию со стороны населения. Бедность Курганской области уже стала общероссийским мемом, конечно, в регионе это могут воспринять в штыки», — цитирует портал мнение политолога Андрея Шуклина.

Напомним, Курганская область входит в число самых депрессивных регионов России. Зарплаты в области ниже, чем в соседних субъектах, из-за чего молодежь уезжает из Зауралья. Проблемы есть практически во всех отраслях, включая здравоохранение. Из-за сложной социально-экономической ситуации регион посетил в феврале премьер-министр Михаил Мишустин, который в ходе визита утвердил индивидуальную программу развития региона. В рамках программы беднейший регион Большого Урала получит пять млрд рублей.