Соратнику курганского экс-губернатора нашли новую работу

Бывший директор управления культуры Курганской области Владимир Бабин, который занял пост еще при экс-губернаторе Алексее Кокорине, возглавит государственное автономное учреждение (ГАУ) «Курганское театрально-концертное объединение». Информация об этом размещена в официальном уведомлении областной филармонии.
В состав ГАУ войдут три курганских театра и филармония. Реорганизация ожидает Курганский государственный театр драмы, театр кукол «Гулливер» и Шадринский государственный театр драмы. Учреждения культуры присоединяют к Курганской областной филармонии», — говорится в официальном документе.
Сейчас Бабин, согласно информации на сайте, занимает пост директора филармонии. Получить комментарии в учреждении культуры URA.RU не удалось. В приемной на телефон никто не ответил. В пресс-службе филармонии прокомментировали, что сейчас все сотрудники переведены на удаленную работу в связи с ситуацией, связанной с заболеваемостью коронавирусом.
Бабин возглавлял управление культуры на протяжении шести лет. Пришел вместе с бывшим губернатором Алексеем Кокориным. Свой пост Бабин покинул в начале года. Управление культуры сейчас временно возглавляет Дарья Твердохлебова.