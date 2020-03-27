26 марта 2020
25 марта 2020

Соратнику курганского экс-губернатора нашли новую работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у Губернатора Курган, рукопожатие, кокорин алексей, бабин владимир
Бывший начальник управления культуры Владимир Бабин (слева) возглавит новое ведомствоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший директор управления культуры Курганской области Владимир Бабин, который занял пост еще при экс-губернаторе Алексее Кокорине, возглавит государственное автономное учреждение (ГАУ) «Курганское театрально-концертное объединение». Информация об этом размещена в официальном уведомлении областной филармонии.

В состав ГАУ войдут три курганских театра и филармония. Реорганизация ожидает Курганский государственный театр драмы, театр кукол «Гулливер» и Шадринский государственный театр драмы. Учреждения культуры присоединяют к Курганской областной филармонии», — говорится в официальном документе.

Сейчас Бабин, согласно информации на сайте, занимает пост директора филармонии. Получить комментарии в учреждении культуры URA.RU не удалось. В приемной на телефон никто не ответил. В пресс-службе филармонии прокомментировали, что сейчас все сотрудники переведены на удаленную работу в связи с ситуацией, связанной с заболеваемостью коронавирусом.

Бабин возглавлял управление культуры на протяжении шести лет. Пришел вместе с бывшим губернатором Алексеем Кокориным. Свой пост Бабин покинул в начале года. Управление культуры сейчас временно возглавляет Дарья Твердохлебова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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