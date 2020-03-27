Власти Екатеринбурга заподозрили крупного застройщика в поджоге, из-за которого погибли семь человек

Свою версию пожара Александр Высокинский изложил в разговоре с главным федеральным инспектором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пожаре в жилом доме на улице Омская, 91, в котором погибли семь человек, может быть замешана строительная компания «Атомстройкомплекс» (АСК). Об этом глава города Александр Высокинский заявил в телефонном разговоре с главным федеральным инспектором по Свердловской области Андреем Руцинским. Их беседа попала в эфир портала E1.ru, который записывал интервью с градоначальником.

«Мои говорят, что [к пожару] имеет отношение Атом („Атомстройкомплекс“ — прим. ред.). Сейчас будем выяснять. <…> У меня такая информация тоже есть, что они уже, вроде как, договорились там. Это очевидно совершенно, связь провокаций по городу. Не то, что против застройщика. Это некие провокации по расшатыванию ситуации. <…> Там кто-то сдавал эти квартиры, часть разбежалась, часть отправили к родственникам», — заявил Высокинский.

В разговоре с URA.RU он пояснил, что у городских властей «нет позиции», что к пожару причастен «Атомстройкомплекс». «Ждем итогов экспертизы и расследования. Будем максимально помогать правоохранительным органам», — сказал Высокинский.

Известно, что пожар произошел на территории не «Атомстройкомплекса», а ООО «Фортис». В пресс-службе АСК отказалась комментировать заявление Высокинского. В «Фортис», в свою очередь, заявили, что компания не причастна к происшествию. «У ООО „Фортис“ дом на Омской, 91 стоял в планах на расселение в установленном законом порядке в 2021 году. <…> Жители деревянных домов на улице Омская были заинтересованы в расселении и улучшении своих жилищных условий, в чем наша компания им помогала», — заявили URA.RU в компании.

«Не исключаем, что случившийся пожар может быть связан с недавними пожарами на Уралмаше и действует психически нездоровый человек», — добавили в ООО «Фортис». Ранее на Уралмаше произошло несколько пожаров в деревянных бараках. На территории, где находится один из бараков, — на улице Авангардная, 7 — «Атомстройкомплекс» планирует возвести многоэтажку.