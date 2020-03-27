На месте работают 8 пожарных расчетов Фото: «Ночные новости»

Вечером 26 марта в Екатеринбурге произошел крупный пожар в одноподъездном деревянном жилом доме №91 по улице Омской. По предварительной информации, погибли четыре человека.

«Площадь пожара составила 150 квадратных метров. До прибытия пожарных эвакуировались самостоятельно 10 человек. На месте работают восемь единиц техники и 40 спасателей», — рассказала URA.RU пресс-секретарь свердловского управления МЧС Наталья Зырянова, отметив, что при пожаре погиб один человек, еще один — пострадал и осматривается медиками. Угроза распространения огня ликвидирована.

По информации агентства «Ночные Новости», погибли четыре человека.

Добавлено: по неподтвержденным данным, по прибытию первых пожарных горел подъезд и кровля здания. Эвакуировали два газовых баллона, была угроза взрыва. На втором этаже дома, вероятно, обнаружен еще один труп.

Фото: «Ночные новости»