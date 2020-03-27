Власти Магнитогорска ищут жильцов дома, пострадавшего от взрыва

Мэрия Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, обратилась к жителям пятого подъезда дома на улице Доменщиков, пострадавшего от взрыва газа. Жильцы разъехались по родственникам, а в их квартиры не могут попасть специалисты, чтобы выяснить, насколько пострадало помещение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Часть подъездов безопасна для проживания, — уточнили в мэрии. — Жильцы уже могут в них вернуться. Дом, обесточенный накануне, снова подключили к электричеству. Пятый, самый пострадавший подъезд, надо осмотреть, но специалисты не могут попасть в квартиры. Поэтому ищут хозяев, чтобы вместе с ними осмотреть жилье».
Взрыв в одной из квартир пятиэтажного доме на улице Доменщиков произошел 26 марта — начавшийся после этого пожар охватил еще пять квартир. Погибли 13-летний подросток и женщина, в больнице еще двое. Малыш 2018 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии, исключающим его транспортировку, сообщила 27 марта первый вице-губернатор Ирина Гехт. Для его перевозки в Челябинск был подготовлен вертолет санавиации, но он так и остался на аэродроме. В Магнитогорске действует режим ЧС.
Предполагаемый виновник ЧП, который принес в квартиру баллон с газом, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.