26 марта 2020

Власти Магнитогорска ищут жильцов дома, пострадавшего от взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск
Больше всего пострадал пятый подъездФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Взрыв в магнитогорской пятиэтажке

Мэрия Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, обратилась к жителям пятого подъезда дома на улице Доменщиков, пострадавшего от взрыва газа. Жильцы разъехались по родственникам, а в их квартиры не могут попасть специалисты, чтобы выяснить, насколько пострадало помещение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Часть подъездов безопасна для проживания, — уточнили в мэрии. — Жильцы уже могут в них вернуться. Дом, обесточенный накануне, снова подключили к электричеству. Пятый, самый пострадавший подъезд, надо осмотреть, но специалисты не могут попасть в квартиры. Поэтому ищут хозяев, чтобы вместе с ними осмотреть жилье».

Взрыв в одной из квартир пятиэтажного доме на улице Доменщиков произошел 26 марта — начавшийся после этого пожар охватил еще пять квартир. Погибли 13-летний подросток и женщина, в больнице еще двое. Малыш 2018 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии, исключающим его транспортировку, сообщила 27 марта первый вице-губернатор Ирина Гехт. Для его перевозки в Челябинск был подготовлен вертолет санавиации, но он так и остался на аэродроме. В Магнитогорске действует режим ЧС.

Предполагаемый виновник ЧП, который принес в квартиру баллон с газом, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск
Дом осматривают специалисты
Фото: Илья Московец © URA.RU
Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск
Фото: Илья Московец © URA.RU

Расскажите о новости друзьям
Происшествия
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...