В Магнитогорске после взрыва в жилом доме ввели режим ЧС. Мужчина, который принес в квартиру газовый баллон, задержан — в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил 27 марта на брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Газовый баллон несколько дней назад принес родственник хозяина квартиры, который занимается ремонтом. Взрыв прогремел, когда живущая там с детьми бабушка вышла проводить подругу, — рассказал губернатор. — Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело».
«Постановлением администрации города с 20:00 в Магнитогорске введен режим ЧС», — добавил Текслер. Пострадавшим помогут, в том числе финансово. За каждого погибшего будет выплачен миллион рублей, тяжело пострадавшим — по 400 тысяч рублей, — сообщил глава региона. — За полную потерю имущества выплатят компенсацию в 100 тысяч рублей, за частичную — по 50 тысяч».
Взрыв в пятиэтажке на улице Доменщиков, 19 прогремел вечером 26 марта — затем в доме начался пожар в шести квартирах. Погибли два человека, еще 17 обратились за медицинской помощью. Из шести госпитализированных жильцов двое остаются в больнице. Еще 11 пациентам оказана оперативная медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались. Практически с начала событий ситуацию держали на контроле полпред президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Текслер.