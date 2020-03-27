Силовики раскрыли подробности массового отравления суррогатом на Ямале

Опасную жидкость житель Надыма нашел в бочке в лесу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Смертельное отравление жителей ЯНАО спиртосодержащей жидкостью неустановленного происхождения стало возможным из-за неосторожности, сообщили в окружной прокуратуре. Расследование уголовного дела еще не завершено, однако надзорное ведомство уже раскрыло некоторые обстоятельства ЧП.

«В период с 18 по 21 февраля мужчины употребляли указанную жидкость, в результате чего трое из них скончались», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Смерть наступила, как показала экспертиза, от отравления метанолом.

В ходе расследования удалось установить, что житель Надыма обнаружил бесхозную бочку с жидкостью в лесном массиве еще летом прошлого года. Мужчина рассказал своим знакомым и коллегам по работе о находке, а также о том, что несколько раз употреблял найденный спирт и последствий для здоровья не ощущал.

По информации прокуратуры, надымчанин отдал пять литров спирта своему коллеге — рабочему ООО «РемДор». Тот отлил себе 1,5 литра, а остальное с попутной машиной отправил отцу в Ямальский район.

Ранее URA.RU рассказывало, что вечером 22 февраля рабочий решил заночевать в доме на 1146 км дороги Надым — Салехард, где предложил хозяину выпить. Тот отказался, а гость выпил, после чего почувствовал себя плохо и скончался. В этот же день в селе Аксарка Приуральского района было обнаружено тело его отца. Личность третьей жертвы не раскрывается, однако, по информации агентства, это также сотрудник дорожной компании.

Расследование уголовного дела ведется ведется по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Оставшаяся опасная жидкость была изъята следственными органами.