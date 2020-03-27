26 марта 2020

Семья, летевшая с первой заболевшей коронавирусом в Екатеринбурге, дала интервью из карантина. ВИДЕО

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Они уже готовятся к выпискеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Екатеринбуржцы, летевшие в одном самолете с первой зараженной коронавирусом в столице Урала, рассказали об условиях содержания в ГКБ-40. Семейную пару с ребенком поместили в инфекционное отделение, так как они являются «контактерами первого уровня».

«Мы отдыхали в Париже, и с нами в самолете летела девушка, у которой подтвердился диагноз „коронавирус“, — рассказала Марина и. о. заведующего первым инфекционным отделением больницы Виталию Белоусову. — 17 марта к нам пришел Роспотребнадзор с постановлением, что нужно явиться в больницу для наблюдения, в этот же день за нами приехала скорая».

По словам главы семьи Славы, в палату они попали через отдельный вход. «Она была маленькая, там была ванна и большой туалет, но теплая, — рассказывают муж с женой. — В этот же день у нас взяли анализы (мазок из носа, горла, кровь и мочу). Температуру измеряют три раза в день».

«Очень понравилось отношение, когда нас перевели в палату на третий этаж, — добавляет Слава. — Палата обрабатывалась два раза в день — все ручки, выключатели, кровати, умывальник, столы. Спиртовые салфетки еще и нам оставляли, чтобы мы обрабатывали градусники».

Сейчас семья готовится к выписке. «Мы сдали три анализа, ждем результатов третьего», — пояснил глава семейства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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