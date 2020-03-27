Екатеринбуржцы, летевшие в одном самолете с первой зараженной коронавирусом в столице Урала, рассказали об условиях содержания в ГКБ-40. Семейную пару с ребенком поместили в инфекционное отделение, так как они являются «контактерами первого уровня».
«Мы отдыхали в Париже, и с нами в самолете летела девушка, у которой подтвердился диагноз „коронавирус“, — рассказала Марина и. о. заведующего первым инфекционным отделением больницы Виталию Белоусову. — 17 марта к нам пришел Роспотребнадзор с постановлением, что нужно явиться в больницу для наблюдения, в этот же день за нами приехала скорая».
По словам главы семьи Славы, в палату они попали через отдельный вход. «Она была маленькая, там была ванна и большой туалет, но теплая, — рассказывают муж с женой. — В этот же день у нас взяли анализы (мазок из носа, горла, кровь и мочу). Температуру измеряют три раза в день».
«Очень понравилось отношение, когда нас перевели в палату на третий этаж, — добавляет Слава. — Палата обрабатывалась два раза в день — все ручки, выключатели, кровати, умывальник, столы. Спиртовые салфетки еще и нам оставляли, чтобы мы обрабатывали градусники».
Сейчас семья готовится к выписке. «Мы сдали три анализа, ждем результатов третьего», — пояснил глава семейства.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «