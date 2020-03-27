России пообещали новый экономический кризис

Российскую экономику ждет рецессия. Объявленная президентом РФ Владимиром Путиным нерабочая неделя только усилит спад ВВП, его сокращение может составить от 0,8% до трех процентов. Об этом заявил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
«Планируемые выходные вряд ли можно охарактеризовать как традиционные — в этот раз простой производств, в особенности обрабатывающих, не будет сглажен усилением потребительского спроса: походами в рестораны, кино, на различные развлекательные мероприятия, совершением крупных покупок», — цитирует Покатовича РБК.
Он считает, что ежедневные потери экономики в первую неделю апреля могут составить порядка 270—320 млрд рублей в день или около 1,3-1,6 трлн рублей за всю неделю, то есть порядка 1,3-1,5% ВВП в 2020 году. Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин предполагает, что из-за новых ограничительных мер ВВП России сократится на 2-3% по итогам года.
Ранее президент РФ объявил неделю с 30 марта до 5 апреля нерабочей из-за коронавируса. В России за последние сутки зафиксировано 196 новых случаев заболевания. Общее число больных составило 1036 человек.
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