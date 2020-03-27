Сейчас важны любые меры предосторожности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Через неделю станет ясно, пойдет ли в России развитие эпидемии короновируса COVID-19 по сценарию США, где долгое время было небольшое число заболевших, а потом начался резкий рост, после чего страна вышла на первое место в мире по числу зараженных. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил вирусолог, академик РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн после того, как стало известно, что в России число заболевших коронавирусом превысило тысячу человек.

«Исключить, что мы можем пойти по американскому сценарию, сложно», — подчеркнул Альшетейн. Он уточнил, что ясность по этому вопросу может наступить лишь через семь-десять дней. Сценарий развития эпидемии в США отличался от Китая и Италии затяжным началом. Так, в Китае 20 января было известно о 264 заболевших, а уже 25 января число перевалило за тысячу и продолжило резкий рост. К тому моменту в Ухане уже объявили карантин. В Италии число заболевших перевалило за первую десятку 22 февраля (кстати, к тому времени в стране уже месяц действовал режим ЧС из-за угрозы коронавируса). Уже через неделю (1 марта) число заболевших превысило тысячу человек. Сейчас в Италии болеют коронавирусом 62533 человек, умерло 8215 человек.

В США долгое время регистрировались лишь единичные случаи заболеваний, их число перевалило за тысячу лишь 11 марта, при этом еще 7 марта в Нью-Йорке был введен режим ЧС. После этого начался интенсивный рост числа заражений коронавирусом. В настоящий момент в США 83831 активных случаев заболевания коронавирусом. Это больше, чем за весь период было зарегистрировано заболевших в Китае (более 82 тысяч), где благодаря жестким мерам ситуацию удалось стабилизировать уже через четыре недели. Сейчас в Китае всего 4054 больных коронавирусом.

Не менее быстро удалось стабилизировать обстановку в Южной Корее — там рост числа заболевших начался в начале февраля, а уже с 8 марта (на отметке более 7 тысяч зараженных), рост числа инфицированных замедлился. Однако эксперты считают, что опыт Южной Кореи вряд ли применим для России. «Южная Корея закрытая страна, а Россия открыта всему миру, до настоящего времени каждый день мы видим, привозят сотнями самолеты людей, выехавших на отдых или по каким-то деловым визитам», — отметил военный врач, председатель исполкома астраханского отделения движения «Сильная Россия» Сергей Кодюшев. Он добавил, что высока вероятность завоза коронавируса из других стран.

В России эпидемия начала развиваться позже

По данным на 27 марта в мире насчитывается около 535 тысяч заразившихся коронавирусом, скончалось почти 24 тысячи человек. В России заболело 1036 человек. Для профилактики коронавируса в России неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей, закрыты все школы, кинотеатры и магазины — за исключением продовольственных и аптек.